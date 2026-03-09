中東情勢の悪化を受け、現地にいる日本人らの退避が続いています。オマーンの首都マスカットからは8日夜、日本人ら107人を乗せた政府のチャーター機が成田空港に到着しました。一方、空港の閉鎖や減便が続いているカタールやクウェート、バーレーンから陸路でサウジアラビアまで移動した日本人らの退避も進められています。茂木外務大臣は9日朝、サウジアラビアの首都・リヤドから早ければ9日にもチャーター機が成田空港に向けて出