第６２回金鯱賞・Ｇ２（１着馬に大阪杯優先出走権）は３月１５日、中京競馬場の芝２０００メートルで行われる。クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は昨年のこのレースの勝ち馬。当時は重馬場での激闘だったが、最後は力でねじ伏せる強い勝ち方だった。新潟記念の返し馬で転倒し競走除外、天皇賞秋は９着だが０秒４差と、昨年の後半は悔しい時間を過ごした。立て直したここは連覇を成し遂げ、復活へ