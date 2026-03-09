日本テレビの後呂有紗アナウンサーが同局系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）でキャスターを務めることが９日の番組内で発表された。現在キャスターを務めている黒田みゆアナウンサーは同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）の新ＭＣに４月から就任する。この日の番組でＭＣの武田真一アナウンサーが、「昨日発表されましたけれども黒田さん、ＤａｙＤａｙ．を