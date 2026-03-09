◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組メキシコ１６―０ブラジル＝６回コールド（８日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）メキシコがブラジル相手に１６安打１６得点の猛攻。投げても３安打に封じて２連勝。Ｂ組では米国、イタリアに並んで首位タイとなった。１回から猛攻だ。アランダ（レイズ）のタイムリーで先制すると、一挙４点を先取。２回以降も攻撃の手を緩めずデュラン（レッドソックス）、カーク（ブルージェイズ）、トーマ