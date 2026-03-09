きょう未明、熊本市東区の陸上自衛隊・健軍駐屯地に、長射程ミサイルの発射機とみられる車両が搬入されました。記者「8日午後10時すぎです。健軍駐屯地の正門前には賛成派・反対派・機動隊が集結し、異様な空気に包まれています」きょう午前0時15分ごろ、賛成派や反対派が集まった健軍駐屯地に、反撃能力がある長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾 能力向上型」の発射機とみられる車両が搬入されました。防衛省は「相手に攻撃を