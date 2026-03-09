秩父鉄道によりますときょう（9日）午前8時ごろに起きた踏切事故の影響で、秩父鉄道は御花畑と影森の間で運転を見合わせていましたが、午前11時15分に運転を再開しました。この事故で乗客乗員30人と、車の運転手にけがはありませんでした。