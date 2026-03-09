8人組K-POPボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が、3日、4日にオーストラリア・メルボルン、6日、7日にシドニーで『ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』を開催した。【ライブ写真】6年7ヶ月ぶりの再会！ATEEZ同公演は、昨年7月に韓国・仁川インスパイアアリーナ公演を皮切りに、北米12都市、日本3都市を経て続くATEEZのワールドツアー。アジアとオーストラリアツアーまで拡大し、グローバルファンの熱い関心を集め