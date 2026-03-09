３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が９日、都内で「ＦＡＮＣＬＳＫＩＮＰＡＴＣＨ」全国ローンチ発表会に登場した。ファンケルが開発したＡＩ角層解析を行う新サービスで、自分に合ったケア方法を知り、一人ひとりが肌状態を正しく知ることができる肌の健康測定。「生まれ変わりがスムーズな肌」と診断されたギターの若井滉斗は「確かに肌荒れで悩んだことがなくて」と明かし「とにかく運動と食事。運動しつ