中東情勢を受けて、きのう夜、オマーンに退避した現地の日本人ら107人が帰国しましたが、茂木外務大臣は、サウジアラビアに退避した日本人についても、早ければ今日にも東京に輸送すると明らかにしました。国会記者会館から中継です。茂木外務大臣は、少なくとも退避を希望する現地の日本人が全員出国できるように準備に万全を期すと強調しました。茂木敏充 外務大臣「政府としてはですね、事態発生以降、邦人の退避を含めて