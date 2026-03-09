Ｊ１川崎は９日、ＭＦ山市秀翔が「右鎖骨下静脈血栓症及び右胸郭出口症候群」と診断されたことを発表した。以前より症状があった部位の検査をしたもので、今後も治療を続け、全治期間等は判明次第発表する方針だという。山市は神奈川県出身の２２歳で桐光学園高から早大に進学し、今季新加入した。新人としては異例となる副主将に抜てきされていた。公式戦の出場はない。