原油価格の上昇が止まりません。指標となるアメリカのWTI原油先物価格が、およそ3年9か月ぶりに一時1バレル＝118ドルを突破しました。ニューヨークから中継です。原油価格は節目の100ドル台をあっさりと突破しました。ニューヨーク市場で原油の先物価格は8日、一時、先週末から30％急騰し、1バレル＝118ドル台をつけました。1バレル＝118ドルを突破するのは、ロシアによるウクライナ侵攻後の2022年6月以来、およそ3年9か月ぶりです