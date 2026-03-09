日本代表ＭＦ藤田譲瑠チマらが所属するザンクトパウリは、ホームで同ＭＦ堂安律のフランクフルトと０―０で引き分けた。藤田はフル出場し、同僚のＤＦ安藤智哉は後半２１分までプレーした。堂安は後半２１分から出場した。ブレーメンの菅原由勢は４―１で勝った敵地のウニオン・ベルリン戦で後半追加タイムまでプレーした。今月末に行われる日本代表の欧州遠征（スコットランド戦、イングランド戦）は、６月開幕の北中米Ｗ