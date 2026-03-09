◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組イスラエル５―０ニカラグア（８日・米マイアミ＝ローンデポパーク）イスラエルがニカラグア相手に２安打完封で快勝。初勝利を挙げ１次リーグ突破に望みをつないだ。オリオールズで昨季１１勝したディーン・クレマーが快投を演じた。４回１／３を無失点。打者１６人に対し２安打、１四球と許した走者はわずか３人。スプリットを交えたピッチングで４三振を奪った。打線はメンドリンガー（カージナ