人気コスプレイヤーえなこが9日までに自身のインスタグラムを更新。「ハローキティ」と「ジュノ」の“コラボ・コスプレ”を披露した。「Overwatch/ジュノ(ハローキティスキン)サンリオコラボ可愛かったから撮影してきたよ」と投稿。サンリオのキャラクター「ハローキティ」と、チーム対戦型のアクションシューティングゲーム「オーバーウォッチ」のジュノの“コラボ・コスプレ”ショットをアップした。そして、ハッシュタ