朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会（３月、名古屋）に向けたオーディションの様子が８日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、ＲＩＺＩＮで活躍する格闘家の芦澤竜誠が登場。足立区の喧嘩自慢でＢＤバンタム級前王者の井原良太郎との対戦が決まった。かつてＸ上で朝倉未来とバトルを繰り広げ、ブレイキングダウンにも否定的な