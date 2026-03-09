任期満了に伴う石川県知事選挙は8日に投開票が行われ、前金沢市長の山野之義さんが初当選を果たしました。「バンザイ～、バンザイ～」初当選を果たした山野 之義 氏：「私にできることは、やらなくてはいけないことは、皆さんの期待をしっかり受け止めて、そして期待に応える知事の仕事をしていく、そのことに尽きます」山野さんは金沢市出身の63歳。2010年に金沢市長に初当選し、市長を3期11年務めました。選挙戦では