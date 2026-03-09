【ナノブロック 「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」】 4月発売予定 価格:各3,080円(全4種) カワダは組み立て玩具「ナノブロック」で、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』 のキャラクター4種、「空条 承太郎 / スタープラチナ」、「花京院 典明 / ハイエロファントグリーン」、「ジャン・ピエ&#