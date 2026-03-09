【モデルプレス＝2026/03/09】TTHE RAMPAGEの藤原樹が3月7日、自身のInstagramを更新。 ライブツアー中のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳LDHイケメン「バッキバキ」衝撃の“美腹筋”◆藤原樹、ツアー中のオフショットで美腹筋披露現在『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”』の最中の藤原は「CHIBA Day1」と千葉公演での自撮りオフショットを投稿。サングラスに、ピンバッジやピンがぎっしりとつけられ