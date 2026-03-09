【Amazon 新生活セール】 開催期間：3月9日23時59分まで 「メガポケモン ピカチュウが走る！ムービングピカチュウ」（HGC23） Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」の対象商品にメガのブロック玩具が追加された。 セールでは「メガポケモン ピカチュウが走る！ムービングピカチュウ」（HGC23）、「メガ ポケモン イーブイが走る！