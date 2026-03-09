【モデルプレス＝2026/03/09】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月7日、自身のInstagramを更新。前髪の無いヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「思わず二度見」劇的イメチェンした新ヘア◆レイ、ヘアカットでイメチェン6日の投稿では「髪の毛切ったよん」と、ハイトーンのロングヘアから、黒髪ミディアムヘアスタイルへチェンジした姿を披露していたレイ。この日の投稿