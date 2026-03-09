FIFTY FIFTYに突然の活動中断発表だ。メンバーのハナが健康上の理由で活動を休止し、グループは当面4人体制で活動を続ける。【写真】活動中断を発表したFIFTY FIFTY・ハナ3月9日、所属事務所ATTRAKTは公式立場を発表し、「ハナは最近、継続的な体調不良により病院で診療を受け、専門医から当分の間、十分な休息と安静が必要であるとの所見を受けた」と明らかにした。続けて「ハナ本人およびメンバーたちと十分に話し合った末、治療