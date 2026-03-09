「和食麺処サガミ」は、2026年3月18日（水）から、北海道産の厳選素材をメインに使用した「北海道味めぐりフェア」の販売を開始する。【商品画像】「北海道味めぐりフェア」のメニューはこちら東海地方を中心に、関東、関西、北陸で164店舗を展開している「和食麺処サガミ」。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“三たて”にこだわり、全店舗に設置の石臼で、毎日そば粉を挽いているのが特徴。そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮