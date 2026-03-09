【新条アカネ チャイナドレスVer.】 2027年1月 発売予定 価格：20,900円 海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「新条アカネ チャイナドレスVer.」を2027年1月に発売する。価格は20,900円。 本商品は映画「グリッドマン ユニバース」に登場するキャラクター「新条アカネ」をチャイナドレス姿で1/7スケールフィギュア化したもの。 椅子