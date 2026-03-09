ここ数年、急激に「時代劇」が活気づいている。伝統を踏襲しつつ、随所に新たな挑戦を取り入れ、リメイクも新作も花盛りだ。歴史・時代小説家の蝉谷めぐ実さんの見解から最新時代劇事情にフォーカス！教えてくれた人蝉谷めぐ実せみたに・めぐみ作家。2020年、「化け者心中」で小説野性時代新人賞を受賞し、作家デビュー。2022年、『おんなの女房』で野村胡堂文学賞、吉川英治文学新人賞を受賞。3月13日に、新刊『見えるか保己一