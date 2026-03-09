【一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE】 3月13日より発売予定 価格：1回990円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」の全ラインナップを公開した。3月13日に発売を予定しており、価格は1回990円。 本製品は、「ゴジラ」シリーズに登場する機会に注目したくじとなっており、A賞には「メカゴジラ」のソフビフィギュア、B賞には「