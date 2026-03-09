明日10日(火)は、日本海側で雨や雪の降る所が多く、関東北部の平地でも積雪となりそうです。路面の凍結などご注意ください。11日(水)以降は晴れ間の広がる所が多いでしょう。九州から東北南部ではスギ花粉の飛散のピークが続きますので、万全な対策でお過ごしください。前半:10日(火)は日本海側で雨や雪関東でも積雪のおそれ明日10日(火)は、気圧の谷や上空の寒気の影響で、日本海側は雨や雪の降る所が多いでしょう。関東も昼頃