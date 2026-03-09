お笑いタレント・有吉弘行（51）が8日深夜、テレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。すき焼きに使用する卵について語った。この日は人気ロケ企画、「メモドライブ」を実施。お互いに気になったことをメモし合いながら旅をするというもので、有吉やエバース町田和樹、銀シャリ・橋本直などが参加した。有吉が「町田はすき焼き食べる時、卵何個使う？」とたずねると、町田は「絶対2個」と回答。すると有吉は「2個