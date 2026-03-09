人気マーケッター（MBA・経営管理学/立教大学大学院・客員教授）の牛窪恵氏が、3月5日に集英社から「『幸福感』に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう」を出版した。20数年来、大の阪神ファンで、毎年40試合前後を現地観戦する著者が、阪神の女性ファン「TORACO」約3000人に徹底調査を実施。男性も含めた「阪神ファン」の言動が実は「幸福実感」につながっている可能性について、数多くの論文を基に深く洞察している。