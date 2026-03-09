占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）計画はバッチリ。運気は波乱含み。準備万端、思い付くことは全部、手配していそう。それなのに、現実はあなたの想定を気楽に裏切っていきます。思い違い、取り違え、遅延、欠席など、「そうきたか！」がありそう。つじつまを合わせよう、ごまかそうとすると苦しくなる