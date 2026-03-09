週明け９日の東京市場は原油価格の急騰に伴う日本経済への懸念から、株、円、債券がいずれも下落するトリプル安に見舞われている。日経平均株価（２２５種）の下げ幅は一時、前週末終値比で４２００円を超えた。午前の終値は、３８８０円３８銭安の５万１７４０円４６銭だった。野村総合研究所の木内登英氏の試算では、ＷＴＩが１バレル＝１００ドルで推移し、政府の対策が講じられない場合、国内のガソリン価格は、１か月程