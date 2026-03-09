【ブンデスリーガ】マインツ 2−2 シュトゥットガルト（日本時間3月7日／メヴァ・アレーナ）【映像】回収→20m運搬→シュート（実際の様子）マインツのMF佐野海舟が、中盤でのボール奪取からそのままドリブルで持ち上がってフィニッシュ。圧巻のプレーが話題となっている。マインツは日本時間3月7日、ブンデスリーガ第25節でシュトゥットガルトと対戦。ボランチとして先発出場した佐野は、フル出場を果たして勝点1の獲得に貢献