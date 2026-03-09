タレント佐藤栞里（35）が9日、都内で「KFC：THE NEXT CHAPTER−新生KFC事業戦略＆新アンバサダー発表会−」に登壇した。日本ケンタッキー・フライド・チキンの新アンバサダーとして、出演する新CMがこの日から放映される。ケンタッキーをイメージした赤と白のストライプのシャツで登場。幼少期から記念日にはケンタッキーを食べていたと言い、CMが決まって「家族と抱き合いました。胴上げするような気持ちで喜びました」と振り返