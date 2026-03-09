占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）洗練がテーマ。当たり前をかっこよく。理想と現実のギャップに悩みそう。でも、これは初めてではないでしょう。おとめ座さんは潔癖で完璧主義、「こうあるべき」というイメージ通りでないと、すっかりイヤになってしまうのです。今週のあなたを悩ませるのは、生活感。ス