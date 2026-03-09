占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）思い出す、取り戻す。過去が未来の始まりに。居心地の悪い思いをしそう。人と比べて自分はダメだ、何も持っていないと落ち込みやすいでしょう。無理もありません。このところ、しし座さんは、自分の時間を生きていなかったから。誰かの都合、希望に合わせて、「それでいい