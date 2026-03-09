占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）視点を変えて、幸せになりましょう。実現力が高まっています。「こうしたい」「こうなりたい」という思いも強まるでしょう。ただ、ここで大事なのは、発想の転換です。「お金持ちになりたい」と願っても、いきなりの収入アップは現実的ではありません。でも、豊かさを時間に