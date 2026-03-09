占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）高センサーで、より分けていく。感度が高まって、不思議なカンが働くでしょう。リアリストのおうし座さんには珍しく、やる、やらないと直感的に決めたりしそうです。理屈に合わなくても、気が済むように動くのがオススメ。結果的に感覚で選んだことが正解となるはず。社