福岡ソフトバンクホークス株式会社とNPO法人ホークスジュニアアカデミーは9日、九州を元気にする活動「ファイト！九州」プロジェクト事業の一環として、2026年4月から8月にかけて九州・沖縄の全8会場で小学1年生から6年生の子どもたちとスポーツを通じて交流する「九州スポーツキッズキャラバン」を開催すると発表した。2016年4月に発生した熊本・大分地震災害復興支援を目的として発足した「ファイト！九州プロジェクト」は、