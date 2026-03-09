先発のパルディーニョが4回途中8失点KO■メキシコ 16ー0 ブラジル（9日・ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のブラジル代表は8日（日本時間9日）、1次ラウンドでメキシコ代表と対戦し、0-16で6回コールド負けを喫した。3連敗でイギリス戦を残して敗退が決定した。ヤクルトのヘッドコーチを務める松元ユウイチ監督も険しい表情を浮かべた。先発を託したエリック・パルディーニョ投手が初回に5安打を