新井宏昌氏、連投の種市と大勢の投球を解説守護神の連投に、不安ありだ。野球日本代表「侍ジャパン」の大勢投手は8日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、オーストラリア戦の9回に登板。2本塁打を浴びたものの何とか逃げ切り、チームは3連勝で1次ラウンドのプールCの1位突破を決めた。3者凡退に封じた7日の韓国戦に続き、2日連続で上がった9回のマウンド。大勢は自慢の直球を