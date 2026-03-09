国の承認を受けていないニコチン入りの電子タバコ、いわゆる「ニコパフ」を違法に販売したとして、大阪府警が男子大学生ら2人を書類送検しました。「ニコパフ」をめぐる摘発は全国初です。医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されたのは、京都府の21歳の男子大学生と18歳の男性です。捜査関係者によりますと2人は去年11月、国の承認を受けていないニコチン入りの電子タバコ、いわゆる「ニコパフ」を他人に違法に販売した疑