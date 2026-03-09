イラン情勢の長期化への懸念から週明けの日経平均株価は一時4200円を超える急落となりました。東証から中継です。“イラン攻撃ショック”から1週間。株式市場の動揺は収まる気配がありません。週明けの東京株式市場では取引開始直後から全面安の展開となり、日経平均株価が一時4200円以上も急落しました。岩井コスモ証券 担当者「戦争長期化を嫌気して原油価格が上昇して、それが材料で株が売られる」「日本株の方は中東に頼