メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、漫画やアニメなどで人気の「ちいかわ」とのコラボレーション「Zoff | ちいかわ」第3弾を、20日に全国のZoff店舗（アウトレット除く）およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。また、10日午前11時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始。【写真】ワンポイントがかわいい！さすまたが施されたフレーム第3弾となる同コレクションには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモン