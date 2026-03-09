日経平均株価は一時、4200円以上の下落となりました。東京証券取引所から中継です。中東情勢を受けて原油価格が急騰し、株価が下げ止まらない展開となりました。東京株式市場で日経平均株価の午前の終値は、先週末より3880円安い5万1740円でした。下げ幅は一時4200円を超え、5万1000円台となり、中東情勢悪化以降7000円以上下落しています。また、イランの新たな指導者に、反米保守強硬派のモジタバ師が選出されたという報道や、エ