原油供給の見通しへの不安が強まっている背景の1つに、イランの後継者問題があります。イラン国営テレビによりますと、イランの聖職者88人で構成する「専門家会議」は、アメリカとイスラエルの攻撃により死亡した最高指導者ハメネイ師の後継者にハメネイ師の次男モジタバ師を選出したということです。そのうえで、「専門家会議」はイラン国民に対して、団結し、新しい最高指導者への忠誠を誓うよう呼びかける声明を出したというこ