ザ・ドリフターズの高木ブーが8日、自身のインスタグラムを更新。93歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「益々かっこいいブーさん」マネージャー作の“記念コラージュ”添え93歳の誕生日を報告した高木ブー高木は「本日93歳になっちゃいました。今日は家族でお祝いします。大阪にいる加トちゃん&綾菜ちゃんからもプレゼントを頂きました。この写真はマネージャーがお祝いに作ってくれました」とつづり、「HAPPY BI