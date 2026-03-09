3月8日までの2日間、札幌で行われたスノーボードハーフパイプのワールドカップ。8日の決勝は悪天候のため中止となりましたが、予選の結果が最終順位となり、新潟県勢は女子の冨田せな選手が2位、男子の山田琉聖選手が3位に入りました。スノーボードハーフパイプのワールドカップ第6戦は、8日に決勝が行われる予定でしたが悪天候のため中止が決定。このため予選結果を最終順位とす