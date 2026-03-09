9日午前11時36分ごろ、奈良県、和歌山県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、奈良県の下北山村、和歌山県の御坊市と湯浅町です。【各地の震度詳細】■震度1□奈良県下北山村□和歌山県御坊市湯