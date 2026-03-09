モデルのMALIA．（43）が9日までにインスタグラムを更新。イランに対する米国とイスラエルによる軍事攻撃が続く中、在住するドバイを離れ、香港に避難したことを報告した。MALIA．緊迫化する中東情勢を受け、4日に急きょ予定を変更し、航空機でドバイを“脱出”したことを報告していた。今回の投稿では「奇跡的に飛んだフライトは、香港便でした」と避難先を明かし、「元々、春休みは香港を経由してから東京に帰る予定だったわたし