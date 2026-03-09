「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン４−３オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）侍ジャパンが逆転勝利で３連勝でＣ組１位で準々決勝進出を決めた。国際大会では１９６６年以来、６０年ぶりとなる天覧試合で勝利を届け、試合後のグラウンドでは普段とは違う光景が広がった。勝利のハイタッチ後、一塁線上に整列した侍ジャパン。スタンドに向かって一礼すると、大きな拍手が降り注いだ。