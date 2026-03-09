タレント森脇健児（59）が9日までにXを更新。ケガから復活して“鬼レンチャン”を達成し、喜びと感謝をつづった。「走る芸能人」としてTBSオールスター感謝祭マラソンなどで活躍する森脇だが、昨年4月に「大腿骨内顆軟骨損傷」「内側半月板損傷」の手術を受けた。8日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」の「シニア300m走サバイバルレンチャン」企画に出演。決勝レースではデンジャラス・ノッチとのデッドヒートの末、見事“